Incêndio destrói tirolesa na Cuesta de Botucatu

Local é um dos pontos turísticos mais visitados de Botucatu

Do Leia Notícias

A tirolesa localizado no Mirante do Du Martins, no Sítio São Pedro, na Estrada Elias Alves, na Vila Auxiliadora, na zona rural de Botucatu, foi incendiada na madrugada deste sábado, 11.

De acordo com o proprietário, Du Martins, que registrou Boletim de Ocorrência, o incêndio foi criminoso. Ele relatou que foi ateado fogo na plataforma da tirolesa, que ficou bastante danificada. O local é um dos pontos turísticos mais visitados de Botucatu.

Confira imagens:

“É triste dar notícias como essa, mas nessa madrugada nossa tirolesa foi alvo de um incêndio criminoso. Medidas legais e judiciais já estão sendo tomadas para identificarmos o responsável por esse ato covarde e de vandalismo. Enquanto procuramos investir para oferecer opções de lazer a população, sempre há alguém que nasce para ser um fardo e destruir sonhos alheios. Cremos no Deus vivo e justo, mas acima de tudo no Deus MISERICORDIOSO e que você que fez isso, possa se arrepender de todo o coração. Nós continuamos aqui, acima de pregar a caridade e a bondade, nós a PRATICAMOS. Danos materiais nós recuperamos, mas a ombridade e o caráter, esses não tem preço, tem valor, pois não os compramos, nascemos com eles, isso é interior, é essência! LAMENTÁVEL!”, postou o empresário.