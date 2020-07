Rally durante a pandemia de Covid-19 atrai dezenas de pilotos a Botucatu; Prefeitura irá fiscalizar

Denúncia apontava ainda que cerca de 200 pilotos de outros municípios estariam na cidade

Do Leia Notícias com Notícias Botucatu. Foto ilustrativa

Neste sábado, 11, o Jornal Leia Notícias e o Notícias Botucatu receberam a denúncia que estaria ocorrendo, em uma fazenda na Cidade, uma competição de Rally, neste final de semana, mesmo com a pandemia da Covid-19.

A denúncia apontava ainda que cerca de 200 pilotos de outros municípios estariam na cidade para participar da competição de aventura.

Em apuração realizada pela reportagem, foi confirmada que a competição de Rally está ocorrendo em uma Fazenda no Município de Botucatu, mas que fica na divisa com Pardinho.

O número exato de participantes não foi informado. Segundo uma pessoa ligada ao turismo na Cidade, cerca de 30 pessoas, entre pilotos e equipe, estão ocupando quartos na rede hoteleira de Botucatu e o restante estaria acampando na própria fazenda. E que o número de participantes teria sido abaixo dos 200 esperados pela organização do evento.

Neste final de semana, e até o dia 15 julho, Botucatu segue na Fase Vermelha do Plano SP, do Governo do Estado, e a partir do dia 15 integrará a Fase Laranja. Porém, nas duas fases este tipo de evento, mesmo particular, não é permitido. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, “promover eventos que geram aglomeração, inclusive esportivos” só seria permitido na chamada Fase 5 (Azul) – “fase de controle da doença, liberação de todas as atividades com protocolos”.

A reportagem entrou em contato com o Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio. Ele informou que desconhecia a realização do Rally e disse que as forças de segurança irão averiguar a denúncia. Marcelo Emílio adiantou que a Prefeitura de Botucatu não deu nenhuma autorização para realização de um evento como este.

A reportagem tentou contato com o organização do evento, mas não obteve êxito. Um parente dele informou que não seria possível falar com ele neste momento, mas confirmou que o Rally era fechado para o público.