Anhembi: Centro do Idoso é reinaugurado com piscina coberta

Cobertura da piscina vai permitir que o aquecimento da mesma funcione plenamente

Da Redação

O Centro de Convivência do Idoso de Anhembi foi reinaugurado na semana passada com diversas melhorias no prédio. A principal delas foi a cobertura da piscina, uma reivindicação antiga dos moradores.

A cobertura da piscina vai permitir que o aquecimento da mesma funcione plenamente garantindo as aulas de hidroginástica dos grupos da Melhor Idade do município.

Além da cobertura, o prédio ganhou melhorias no restante da sua estrutura. O prefeito Miguel Machado agradeceu a paciência dos idosos na entrega do equipamento público. “Este era um compromisso nosso com a Terceira Idade, que tanto já serviu a nossa cidade e merece todo esse respeito da administração. Agora eles poderão fazer suas atividades com conforto e tranquilidade”, comentou.

As aulas voltarão ao normal assim que passada a pandemia do Coronavírus, já que a maioria deles integram o grupo de risco. A solenidade de reinauguração foi transmitida ao vivo pelas redes sociais obedecendo as recomendações sanitárias.