Botucatu: acidente na Castelinho entre motos mata um dos condutores

As causas ainda serão apuradas pela perícia

Da Redação

Acidente ocorrido por volta das 9h25 deste domingo, 12 de julho, no quilômetro 6+ 800 metros da Rodovia João Hipólito Martins (SP-209, a Castelinho), envolveu duas motocicletas, matando um dos condutores e ferindo gravemente outro. Ambas as vítimas eram de Botucatu. As causas ainda serão apuradas pela perícia.

Segundo consta pela Concessionária responsável pela gestão da rodovia, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CBR 650, com placas de Botucatu, e Kawasaki Z1000, placas de Mineiros do Tietê. A hipótese inicial da polícia é que um veículo veio a fechar o espaço da pista por onde as motos trafegavam sentido à Rodovia Castello Branco.

Com a repentina perda de espaço e para não colidir com o carro, um dos condutores da moto veio a cair, sendo atingido pela outra moto. O acidente vitimou dois homens, ambos os condutores da moto, com uma morte e outro gravemente ferido, sendo encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Devido ao acidente, a pista 1 sentido interior/capital e o acostamento estão interditados.