Botucatu: internauta flagra clientes sem máscaras consumindo no interior de bar; ações proibidas na atual fase do Plano SP

Botucatu está classificada para a Fase 2 (laranja) do Plano SP que ainda proíbe consumo interno

Da Redação

Na tarde e parte do início da noite deste domingo, 12 de julho, alguns bares de Botucatu realizavam atendimento ao público mesmo sem a permissão para o mesmo devido ao Plano SP de flexibilização. No atual momento, segmentos do setor podem apenas realizar suas vendas por meio de entregas delivery ou drive-thru.

Fotos enviadas ao Notícias mostram pessoas em um bar na Avenida Vital Brasil, por volta das 17 horas, sem distanciamento mínimo de 1,5 metro entre uma pessoa e outra e, todas estão sem máscaras. A pessoa reclamante (que pediu anonimato temendo represálias) afirmou que os garçons usavam equipamentos de proteção individual.

Botucatu está classificada para a Fase 2 (laranja) do Plano SP para a retomada da economia após a quarentena imposta pela pandemia de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Nesta etapa está expressamente proibido o consumo de qualquer produto em bares, lanchonetes e restaurantes. A abertura aos clientes só poderá ocorrer na Fase 3 (amarela).

Na etapa laranja (controle), é permitido funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por outros três.

A pessoa autora das imagens salientou ter feito denúncia à Guarda Civil Municipal (GCM), sendo que o órgão municipal teria afirmado não constar queixas relativas ao estabelecimento. Já a Vigilância Sanitária do Estado ressalta que as ações estão sob responsabilidade da administração municipal e que penalidades devem surgir a partir da mesma. No entanto, denúncias podem ser feitas pelo telefone: 0800 771 3541