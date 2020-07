Botucatu: menino de 1 ano morre afogado em piscina de chácara

Do Leia Notícias

Um menino de 1 ano e seis meses de idade morreu afogado em uma piscina, neste domingo, 12, em uma chácara na região do Indaiá, próximo da Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em Botucatu.

De acordo com informações, o menor foi retirado da piscina por pessoas que estavam no local e os Bombeiros foram acionados.

A família colocou o menino em um veículo e encontrou com os Bombeiros na Castelinho, próxima da entrada na Cidade. O menino já estava com parada cardiorrespiratória e recebeu os atendimentos no Resgate até dar entrada no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, mas não resistiu e faleceu.

As pessoas não souberam informar quanto tempo a criança ficou dentro da piscina, embaixo d´água.