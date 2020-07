Botucatu: trecho da linha férrea destruído na chuva de fevereiro é concluído; trens devem voltam a trafegar nesta semana

O primeiro trem teria passado na noite de sábado para testar a segurança e estrutura construída

Por Flávio Fogueral. Fotos e vídeos Antonio Carlos Lucas

Exatos cinco meses após ter sido completamente destruído, o trecho da linha férrea que corta Botucatu na região rural teve seus trabalhos de reparos concluídos pela Rumo Logística. Neste domingo, 12 de julho, as primeiras composições puderam finalmente cruzar o trecho danificado.

O primeiro trem teria passado na noite de sábado para testar a segurança e estrutura construída. Neste domingo, novo teste e aplicação de produtos para limpeza dos trilhos e remoção de vegetação. Previsão é que o local seja liberado oficialmente para a passagem de composições já no meio desta semana, visando o escoamento de produção. Dois trens partirão de Conchas e, na sequência, dois carregados terão partida de Bauru.

Confira fotos da reconstrução da linha férrea:

Fortemente destruída pelas águas em 10 de fevereiro, o trecho de mais de um quilômetro entre o Túnel 1 até o Morro do Peru. Um dos pontos, inclusive, ficou com a linha férrea suspensa devido à erosão de terra. No trabalho de reconstrução foi feito preenchimento de terra e a construção de muros de contenção.

“Os trabalhos no trecho foram executados para restabelecer as condições de segurança da via e a retomada da operação ferroviária na região. Em relação ao perímetro urbano, a via encontra-se em condições operacionais e a empresa faz a manutenção preventiva sempre que necessário”, frisa a Rumo Logística por meio de nota oficial.