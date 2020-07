Botucatu: vitrines de lojas são destruídas por disparos de arma de airsoft

O caso foi registrado pela Polícia Militar e será investigado pela Policia Civil

Do Leia Notícias

Pelo menos 4 vitrines de lojas na região central de Botucatu ficaram destruídas por atos de vandalismo no final da noite de sábado (11).

De acordo com uma das vítimas, câmeras de segurança flagraram um veículo GM/Onix Branco passando pela Rua Cardoso de Almeida, Avenida Dom Lúcio, Rua Visconde do Rio Branco e Rua Campos Salles, locais onde as lojas foram alvejadas e munições de arma de Airsoft foram encontradas.

A floricultura Adriana Flores, localizada na Rua Cardoso de Almeida, em frente da Praça da Igreja São Bendito, ficou com a vitrine destruída. ” Fui acordada de madrugada pela Policia que avisou sobre uma possível invasão. Porém as câmeras de segurança mostram que ninguém entrou na loja. O ato foi de vandalismo mesmo. Outras três lojas tiveram suas vitrines atingidas, mas os vidros não ficaram destruídos como na minha loja.”