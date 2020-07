Empresário de Botucatu perde a vida em acidente de moto na Castelinho

Acidente ocorreu após um veículo fechar a pista repentinamente. Vítima foi atingida na sequência por outra moto

Da Redação

A vítima fatal do acidente ocorrido na manhã deste domingo, 12 de julho, entre duas motos foi o empresário Eduardo José Rebello Marinho, de 25 anos. Ele era responsável por uma academia de esportes na região do Jardim Itamarati. O sepultamento será as 18 horas de hoje, no Cemitério Portal das Cruzes, em cerimônia reservada à família.

Marinho era o condutor da Kawasaki Z1000 que trafegava com um grupo de motociclistas pela pista interior/capital da Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho, quando teria perdido a direção após ser fechado repentinamente por outro veículo. No chão, o empresário foi atingido por uma moto Honda CBR 650 conduzida por um homem chamado Diego Leite. O fato ocorreu no quilômetro 6+ 800 metros.

A moto de Eduardo ficou completamente destruída e o empresário morreu no local. A segunda vítima, Diego, também botucatuense, é autônomo e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas de Botucatu.

As causas oficiais serão apuradas oficialmente pela Polícia.

