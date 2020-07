Avaré chega a 160 casos de covid-19; são 139 recuperados

Cinco moradores da cidade estão em isolamento domiciliar

Da Redação

Avaré registrou nesta segunda-feira, 13 de julho, 160 casos confirmados de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Informação consta na atualização do boletim epidemiológico do município.

Desse total, 139 pessoas foram recuperadas da doença, que também vitimou fatalmente cinco avareenses. Cinco moradores da cidade estão em isolamento domiciliar e mais cinco encontram-se internados em unidades de saúde para tratamento.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/ index.php/coronavirus.