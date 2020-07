Botucatu: autor de tiros de arma de airsoft em lojas é detido pela polícia; acusado alegou “estar estressado”

Prisão ocorreu nas imediações do Ginásio Municipal, no Bairro Alto

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu detiveram nesta segunda-feira, 13 de julho, o autor de danos a cinco estabelecimentos comerciais por meio de tiros de arma de airsoft. Prisão ocorreu nas imediações do Ginásio Municipal, no Bairro Alto.

Segundo informações, a pessoa confessou o ato e admitiu que disparou contra as lojas- em sua totalidade no Centro da Cidade-, por estar estressado. No ato, que ocorreu na madrugada de domingo, 12 de julho, foram feitos seis disparos de calibre 38 de arma de airsoft (modalidade esportiva regulamentada no Brasil pelo Exército e que simula combate com uso de pistolas de ar comprimido, cujas munições são bolinhas de plástico).

A identificação foi possível devido ao registro do veículo- um Chevrolet Ônix branco-, do mesmo por meio de câmeras de segurança. O autor passava em frente aos estabelecimentos e disparava. Tanto Guarda Civil Municipal quanto a polícia encontraram a arma e as munições com a pessoa, que responderá por danos ao patrimônio e está à disposição da Justiça.

O nome do envolvido não foi divulgado devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.

