Botucatu: definidos horários distintos para o funcionamento do comércio

Do site Botucatu Online

A Prefeitura de Botucatu deve publicar um Decreto Municipal estabelecendo as regras para funcionamento das atividades econômicas liberadas na Fase Laranja, sobre a retomada da economia.

Segundo o Prefeito Mário Pardini, não haverá mudanças em relação ao Decreto anterior já publicado.

Horários

A Presidente do Sincomercio, Fátima Baldini, informou que as lojas da Rua Amando de Barros e da Rua Major Matheus abrirão das 10h às 14 horas e poderão manter o atendimento nos sistemas de drive-thru ou delivery.

As lojas da Avenida Dom Lúcio vão abrir às 13 horas e fechar às 17 horas. “Esses horários são sugestões que as entidades estão fazendo para os lojistas, o horário é livre, desde que seja cumprido o máximo de 4 horas, conforme determinado no Decreto Estadual e os itens de segurança sanitária sejam respeitados”, destacou a presidente do Sincomercio.