Comércio de Avaré poderá funcionar das 13 às 17 horas a partir de terça, 14

A etapa permite a reabertura parcial do comércio

Da Redação

A região de Avaré voltou para a Fase 2 (Laranja) do Plano São Paulo, programa do Governo Estadual que coordena a retomada da economia durante da pandemia do coronavírus.

A etapa permite a reabertura parcial do comércio. Com isso, o setor pode funcionar das 13 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o funcionamento é das 9 às 13 horas.

Além disso, o estabelecimento só poderá manter em seu interior público equivalente a 20% de sua capacidade constante do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Também são obrigatórios o uso de máscara, a aferição de temperatura dos clientes e a disponibilização de álcool em gel, entre outras medidas de higienização recomendadas pelas autoridades sanitárias.

A reclassificação foi anunciada na sexta-feira, 10, pelo Palácio dos Bandeirantes. A estância pertence à regional de Bauru.

Confira o decreto completo no link https://www.avare.sp.gov.br/ semanario/ 8cedbc4a36002c7f7db3409dd76391 d9.pdf