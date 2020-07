Comércio e shopping de Botucatu voltam a atender com maior flexibilização

Etapa laranja permite funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial

Da Redação

Botucatu inicia nesta segunda-feira, 13 de julho, nova etapa no processo de flexibilização da economia pela Fase 2 (laranja) do Plano SP. Comércio e shopping center poderão voltar ao atendimento presencial com restrições, conforme estabelecido pelas regras sanitárias.

A etapa laranja permite funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por outros três.

O horário é definido conforme os sindicatos da categoria, sendo que parte do atendimento deve ocorrer das 10 às 16 horas, dependendo da empresa.

Nesta fase, bares, restaurantes, lanchonetes, academias, igrejas, salões de beleza e cabeleireiros não podem realizar atendimento ao público. As empresas do segmento de alimentação fora do lar podem desenvolver suas atividades somente com sistema de entrega por delivery ou drive thru.