GCM atendeu a 42 denúncias de festas no final de semana

Participantes das festas aceitaram a orientação e encerraram as comemorações

Do site Botucatu Online

No último final de semana, a Guarda Civil Municipal de Botucatu atendeu 42 denúncias de festas e confraternizações com aglomeração de pessoas na Cidade, durante a pandemia da Covid-19.

Segundo a Coluna Segredos, do jornalista Haroldo Amaral, GCM informou que a maioria dos casos era festas familiares, e que as pessoas entenderam a necessidade de uso das máscaras de proteção. De acordo com a Guarda, em muitos casos os participantes das festas aceitaram a orientação da unidade de segurança e encerraram as comemorações.

Em um dos casos, quem acionou a GCM foram os próprios familiares, ajudando os mais alterados pelo álcool a irem para as casas.