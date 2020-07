Professora de Botucatu concorre a prêmio Destaque de Educação 2020

Projeto consiste na elaboração de um jogo a partir de um jogo a partir de uma história

Por Flávio Fogueral

Um projeto que envolve o aprendizado lúdico da linguagem por meio de jogos. Dessa forma a professora Thais Cavalcante dos Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jonas Alves de Araújo, tem encontrado como forma para inovar no ensino de alunos botucatuenses durante a quarentena de covid-19. Tanto que a docente concorre ao prêmio Destaque Educação 2020, promovido pela EducaWeek.

O projeto consiste na elaboração de um jogo a partir de um jogo a partir de uma história lida sobre o faraó egípcio Tutancâmon. Foi confeccionado o tabuleiro artesanalmente, bem como as cartas, peças e regras. Outras atividades foram podcasts e fotorreportagem.

“Logo no começo da pandemia uma das principais preocupações que tínhamos era o fato de que os alunos não tivessem acesso a computadores e celulares para as interações neste período de aulas remotas. Uma das soluções encontradas pela direção da escola foi disponibilizar as atividades impressas para que as crianças pudessem desenvolver suas atividades. Na minha área, de Língua Portuguesa, era oferecer atividades que fizessem esse papel de interação e mediação por meio de dos gêneros textuais. Semanalmente propus gêneros diferentes que desenvolvessem capacidades e desafiassem os alunos nessa jornada longe das salas de aula”, explicou a professora.

