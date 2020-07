Projeto obriga academias a disponibilizarem canal online durante pandemia

Proposta objetiva evitar aglomerações nos ambientes físicos das academias

Da Agência Câmara

O Projeto de Lei 3728/20 obriga academias de ginástica e outras prestadoras de serviços esportivos a disponibilizar, durante a pandemia de Covid-19, canais de atendimento online, por telefone ou por meio presencial de forma rápida e sem fila, a fim de facilitar que clientes cancelem seus planos ou tirem dúvidas. A proposta, do deputado Juninho do Pneu (DEM-RJ), tramita na Câmara dos Deputados.

Com a matéria, o parlamentar pretende evitar aglomerações nos ambientes físicos das academias por quem pretende cancelar sua matrícula em razão da Covid-19. “No Rio de Janeiro, pessoas passaram horas na fila, correndo risco. As empresas não dão o suporte adequado”, critica.

Juninho do Pneu observa ainda que, apesar de muitos estados estarem liberando as academias para reabrirem, nem todos se sentem seguros para retornar às atividades. Citando as recomendações de um infectologista, o deputado lembra que esse retorno deve ocorrer com cuidado, uma vez que os ambientes das academias costumam ser fechados e é frequente o contato das mãos com aparelhos compartilhados por diversas pessoas.