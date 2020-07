Botucatu vai a 890 casos confirmados de covid-19

Cidade ainda contabiliza 635 pacientes recuperados da doença

Da Redação

Botucatu chegou a 890 casos confirmados de covid-19 nesta terça-feira, 14 de julho, desde o início da pandemia. Número consta na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o secretário André Spadaro, nos testes realizados na comunidade apontaram 5379 botucatuenses negativos ao vírus SARS-Cov2, enquanto 716 exames foram positivos.

Há sete pessoas confirmadas com a covid-19 internadas em unidades de saúde, sendo que a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) é de 53% no Hospital das Clínicas (16 de 30 vagas em uso) e 20% na rede particular. São 227 munícipes em quarentena domiciliar para tratamento dos sintomas de síndrome gripal.

Cidade ainda contabiliza 635 pacientes recuperados da doença. Nesta quarta-feira, um homem de 47 anos veio a óbito devido a covid-19, sendo que fatalidades chegam a 19.