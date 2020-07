Detran.SP iniciará entrega de documento de registro de veículos por drive thru

Órgão estadual de trânsito espera liberar cerca de 200 mil documentos emitidos

Da Redação

A partir desta terça-feira (14), o Detran.SP amplia para todo o Estado a o serviço de entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV), o antigo DUT, documento utilizado na transferência de veículos.

Por meio de drive thru, que evita aglomeração, o sistema de agendamento pelos despachantes passa a atender todos os municípios paulistas com unidades do Detran.SP, inclusive os que estão na fase 1 – vermelha do Plano São Paulo.

Com a ação, o órgão estadual de trânsito espera liberar cerca de 200 mil documentos emitidos. Desde o último dia 1º, quando os despachantes começaram a fazer a entrega de malotes por meio de agendamento com data e horário marcado já foram entregues cerca de 110 mil CRVs.

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), Ernesto Mascellani Neto, destaca que a utilização do sistema drive thru, que marcou a retomada gradual das atividades presenciais nos postos do Detran.SP e Poupatempo, é importante para manter os serviços essenciais. “Apesar da suspensão temporária do atendimento presencial, por conta do Coronavírus, não medimos esforços para manter serviços públicos essenciais à população e, nesta nova etapa, decidimos ampliar a relação das cidades atendidas, beneficiando um número ainda maior de pessoas”, explica Neto.

O agendamento pelos despachantes pode ser feito através do Sistema de Gerenciamento dos Serviços de Cadastro de Registro de Veículos (e-CRVsp). Após escolher data e horário é só comparecer ao local com o malote e a documentação requerida.

Todos os protocolos sanitários e de distanciamento social serão cumpridos pelos funcionários do Detran.SP e para ser atendido não é necessário descer do carro. Em meio à pandemia, o órgão ampliou para 60 o número de serviços digitais que podem ser feitos sem sair de casa, pelo portal.