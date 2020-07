Guarda Municipal fecha semestre com 26 mil atendimentos

Foram também 980 atendimentos a perturbação de sossego público

Da Redação

A Guarda Civil Municipal divulgou o balanço de ações realizadas durante o primeiro semestre de 2020. Ao todo, a guarnição composta por 74 guardas e inspetores atendeu 26.536 ações, que vão desde apoio a moradores de rua até a apreensões em flagrante.

Dentre as atividades desempenhadas pela GCM se destacam 8.075 ações de estacionamento em próprio municipal e 1.845 patrulhamentos comunitários.

“A principal estratégia da Guarda Civil Municipal é atuar na proteção do patrimônio público, prevenção de delitos e atendimento de ocorrências. Essas ações chegaram a quase 15 mil, ou seja, quase 60% daquilo que é desempenhado. Acreditamos que com isso conseguimos trazer ainda mais segurança a população”, afirma o Comandante da Guarda, Leandro Destro.

Outras importantes intervenções da Guarda foram:

– 79 prisões em flagrante delito;

– 23 condenados capturados;

– 980 atendimentos a perturbação de sossego público;

– 205 ações de apoio a migrantes;

– 96 resgates de animais;

– 09 veículos recuperados de furto ou roubo.

“O trabalho da GCM se soma ao de todas as forças de segurança do Município no objetivo de promover tranquilidade a população. Agradeço a parceria sempre efetiva da Polícia Militar e da Polícia Civil, que desempenham um excelente trabalho em nossa Cidade”, finaliza Marcelo Emílio de Oliveira.