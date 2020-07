Homem é abordado pela polícia, invade casas e é preso com tijolos de maconha em Botucatu

Com indiciado foram encontrados dois tijolos de maconha

Da Redação

A Polícia Militar de Botucatu atendeu a um caso de tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira, 13 de julho. O fato foi registrado na Prefeito Tonico de Barros, região Central.

Segundo consta em boletim, uma viatura estava em patrulhamento pela região, na Avenida Dom Lúcio, quando no cruzamento com a Rua Campos Salles, policiais visualizaram um mototaxista com um passageiro quando este último apresentou nervosismo.

Ao avistar a equipe, o passageiro pulou da moto e correu pela Av Dom Lúcio e, ao acessar a Rua Visconde do Rio Branco, o indivíduo pulou em uma residência.

Solicitado apoio, a equipe seguiu no encalço do suspeito, sendo que este prosseguiu na fuga, escalando muros e telhados das residências, bem como pontos comerciais ali existentes.

Realizado o cerco em todo o quarteirão, bem como buscas nas residências, o indivíduo foi localizado no quintal de uma casa, na Rua Prefeito Tonico de Barros.

Foi avistado que em uma das residências o indivíduo lançou objeto e, após diligenciar o percurso, um morador mostrou o objeto dispensado, identificado então que se tratava de dois tijolos de maconha.

Conduzido ao Plantão Policial, o delegado ratificou a prisão em flagrante delito. O indiciado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.