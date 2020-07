Botucatu: bombeiros resgatam cavalo que caiu em piscina abandonada

Os bombeiros foram chamados e realizaram o resgate do animal com sucesso

Do Leia Notícias

Um cavalo foi resgatado na manhã desta quarta-feira (15) após ter caído em uma piscina abandonada de uma propriedade em Rubião Júnior, em Botucatu.

De acordo com as informações, funcionários da Casa de Apoio do HC, que faz fundo com a propriedade, perceberam que o animal havia caído na piscina que estava vazia e por conta da profundidade, não conseguia sair.