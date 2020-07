Botucatu: motorista que assediava mulheres é identificado e detido pela GCM

Umas das vítimas relatou que ele assedia mulheres de todas das idades há pelo menos 2 anos

A Polícia Civil de Botucatu acionou a Guarda Civil Municipal, que localizou o homem apontado por uma jovem como responsável por um caso de assedio e tentativa de sequestro, na manhã da segunda-feira (13).

Após a denuncia de uma jovem de 18 anos ( leia aqui a matéria completa), pelo menos outras 10 mulheres entraram em contato com o Jornal para relatar os assedio praticados pelo motorista do VW/Gol, modelo quadrado, na região da Vila Rodrigues, Bairro Alto, Vila Jardim e Jardim Regina.

Umas das vítimas relatou que ele assedia mulheres de todas das idades há pelo menos 2 anos. E todas encontravam dificuldade em registrar a ocorrência por conta dos traumas e falta de informação sobre assediador.

De acordo com a Guarda, o homem tem 41 anos e foi localizado pela Guarda durante patrulhamento pela Vila Jardim. Abordado, ele foi conduzido pela GCM, confessou que realmente encontrou com a vítima, fez um sinal com a mão e foi mal interpretado.

Outras vítimas também serão ouvidas hoje.