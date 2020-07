Covid-19: Botucatu apresenta a 4ª menor taxa entre municípios com mais de 100 mil habitantes

Cidade possui 890 casos confirmados do novo coronavírus com 19 mortes

Em coletiva de imprensa nesta terça (14), o secretário Marco Vinholi e integrantes do Governo de São Paulo abordaram a situação atual e as medidas tomadas contra a disseminação da pandemia no território paulista.

O secretário Vinholi anunciou na ocasião os dez municípios com a menor letalidade pelo coronavírus em todo o estado: “As cidades com população superior a cem mil habitantes que lideram esses bons indicadores são: Araraquara (1,17%), Taubaté (1, 89%), Bauru (2,06%), Botucatu (2,14%), São Carlos (2,37%), Presidente Prudente (2.39%), Bragança Paulista (2,57%), São José dos Campos (2.73%), Araçatuba (2,9%) e São José do Rio Preto (2,94%).”

Dois fatores principais explicam os bons resultados nestes municípios: “Primeiro, a qualidade no tratamento de saúde; em seguida, a política de testagem para o vírus, que é fundamental para seguir avançando em todo o estado junto com nosso programa de rastreamento, anunciado na última semana, que possibilitará melhoras na evolução da pandemia. Com essas ações mantemos o estado com atendimento pleno na área de saúde e com todas as pessoas em condições de atendimento”, afirmou Vinholi.

Botucatu possui 890 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Foram registradas 19 mortes de botucatuenses. Cidade ainda contabiliza 635 pacientes recuperados da doença, sete pessoas positivas para a covid-19 em hospitais e 227 munícipes em quarentena domiciliar para tratamento dos sintomas de síndrome gripal.

