Cursinho gratuito pré-vestibular da Unesp Botucatu abre inscrições para processo seletivo

O Cursinho Desafio é um projeto de extensão universitária da FMB que atua na promoção social e democrática através da educação. O projeto teve início com a XXXVII turma de Medicina, no ano de 2000. Desde então, só tem crescido em número e qualidade.

O processo seletivo será composto por uma etapa, aplicada de forma digital. O material didático do Cursinho Desafio e as aulas ministradas são gratuitos.

Até o dia 20 de julho estarão abertas as inscrições para o processo seletivo semi extensivo 2020, do Cursinho Desafio da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp). São 100 vagas disponíveis e os candidatos devem se inscrever pelo link

Diante da crescente competitividade do acesso ao ensino superior, prevalece a aprovação daqueles que têm maiores oportunidades de preparação pré-vestibular, com cursinhos particulares – e é daí que nasce a necessidade de um cursinho comunitário que estenda essa oportunidade a todos os grupos sociais.É com professores cientes da realidade do vestibular e, em constante preocupação com os recursos e técnicas de ensino, que o Cursinho Desafio prepara seus alunos para os grandes concursos vestibulares como Enem, Unesp, USP, Unicamp, Unifesp e Fatec – nos quais todos os anos, muitos dos alunos são aprovados.

Mais informações

Site: www.cursinhodesafio.com.br

Fanpage: facebook.com/pg/ cursinhodesafio

E-mail: cursinhodesafioead@gmail.com