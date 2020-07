Helicóptero Águia transporta coração doado de Bauru a Botucatu

Hospital das Clínicas de Botucatu tem autorização para transplantes cardíacos

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira, 15 de julho, a Unesp de Botucatu, em Rubião Júnior, recebeu mais um voo pela vida.

Por volta das 12h30, o helicóptero Águia da Polícia Militar pousou no campo de futebol do campus da Unesp de Rubião Júnior fazendo o transporte de um coração captado no Hospital de Base de Bauru.

O órgão será usado para transplante a um paciente ainda não informado pelo Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

Em 2018, a unidade de saúde saúde botucatuense recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes cardíacos. A portaria que credencia o hospital a fazer este tipo de procedimento foi publicada na edição de 10 de outubro desse mesmo ano no Diário Oficial da União (DOU).