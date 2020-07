Ponte do Salgueiro, reconstruída após a chuva de fevereiro, é liberada oficialmente

A nova ponte possui 18 metros de comprimento

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu liberou na manhã desta quarta-feira, 16, o trânsito de veículos na Ponte do Salgueiro. Essa é a primeira ponte reconstruída e entregue a população na área urbana após as chuvas que atingiram o Município no mês de fevereiro.

A nova ponte possui 18 metros de comprimento. Para melhorar o escoamento do Rio Lavapés, foi instalada uma aduela de 3,5 metros por 3 metros. As encostas do rio também receberão obras, com a construção de muros de gabiões para contenção.

“Depois de tudo o que enfrentamos após as chuvas de 300 milímetros em um dia, que atingiram nossa Cidade, e do trabalho incansável de nossas equipes na reconstrução, estamos entregando uma nova ponte, com maior eficiência hidráulica e que devolve a mobilidade a toda a região da Vila Maria”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além da nova pavimentação, a Ponte do Salgueiro tem como destaques novos guarda-corpos, que receberam floreiras de concreto e que já possuem um paisagismo especial.

“Estamos finalizando uma nova praça ao lado da ponte, que vai dar ainda mais destaque a obra, além de oferecer a população uma nova opção de lazer e entretenimento”, finaliza o Secretário Municipal de Infraestrutura, Wiliam Silva.