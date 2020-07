Servidores de São Manuel receberão pelo Santander a partir de outubro

Se o servidor for correntista e possui conta corrente ativa, permanecerá com a mesma conta

Da Redação

A partir do pagamento do mês de setembro de 2020, programado para ser realizado em 06 de outubro, o salário será creditado pelo banco Santander.

O atendimento aos servidores municipais para abertura de conta corrente será realizado no Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua XV de Novembro, 591, Centro, a partir do dia 29 de julho até 11 de agosto, das 9h00 às 17h00, com horário de atendimento previamente agendado, pelas respectivas Diretorias da Administração Municipal. Durante esse período, o Santander disponibilizará uma equipe especializada, evitando aglomerações, com distanciamento social e tirando todas as suas dúvidas.

Para a abertura da conta corrente e a retirada do kit, será necessário, nos termos dos normativos do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, apresentar uma cópia simples, junto ao original dos documentos abaixo:

RG – Documento de Identidade com Foto – Cópia frente e verso.

CPF – Cadastro de Pessoa Física – Cópia frente e verso.

Comprovante de endereço com prazo inferior a 60 dias da data de vencimento. Somente uma das opções a seguir: Conta de luz (frente e verso), conta de água, conta de gás, conta de telefone fixo, IPTU, DUT (em vigência), contrato de locação (cópia autenticada com firma reconhecida).

Se casado(a), apresentar nome completo do cônjuge, número do CPF, data de nascimento e data do casamento.

Os procedimentos para abertura de conta conjunta serão explicados no momento do atendimento a cada funcionário.

Se o servidor for correntista e possui conta corrente ativa, permanecerá com a mesma conta. Porém, caso queira mudar o pacote de serviços atual, para a nova oferta dos colaboradores da Prefeitura de São Manuel, é necessário comparecer a uma agência e negociar com um dos gerentes.