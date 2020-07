Bombeiros de Botucatu iniciam campanha para estimular doação de sangue

Em uma primeira etapa, quinze agentes fizeram a captação de materiais

Mesmo em período de pandemia, os estoques de sangue nos hemocentros de todo o país precisam de reforço. Atento a esta necessidade, o Corpo de Bombeiros de São Paulo promove a campanha “Bombeiro Sangue Bom”, com os agentes dos batalhões de todo o estado promovendo doações.

Em Botucatu a campanha mobilizará, até setembro, 35 bombeiros militares com doações a serem repassadas ao Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). Em uma primeira etapa, quinze agentes fizeram a captação de materiais. Todo o processo ocorreu dentro das normas de segurança para não ocorrer o contágio do novo coronavírus.

Devido à pandemia, o Hemocentro de Botucatu adotou protocolo de segurança para as doações como limitação de pessoas, além do agendamento prévio. Horário de funcionamento do hemocentro é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. Para o agendamento, o doador precisa ligar no telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou entrar em contato pelo Whatsapp, através do número (14) 99667-4356.

Para doar sangue é preciso: