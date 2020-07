Botucatu: Cury volta a se reunir com governador para pedir avaliação em separado no Plano SP

Atual classificação coloca Botucatu na Fase 2 (laranja) no Plano SP, com mais restrições

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury reuniu-se mais uma vez com o governador João Dória, para dar continuidade ao pleito de separar Botucatu e Avaré da região de Bauru na avaliação do Plano SP de flexibilização da economia.

O encontro aconteceu de forma virtual. “Ontem, no Palácio dos Bandeirantes, fui recebido pelo vice-governador e pelo governador, que marcou para hoje mais essa reunião com o objetivo de avançar no debate e oferecer um melhor encaminhamento com mais detalhes. Primeiro, falamos sobre o pedido de subdivisão das regiões de Botucatu e Avaré, justificado pelos índices apresentados pelos municípios, que estão fazendo a lição de casa. Os índices registrados permitem que possamos reivindicar a reclassificação das cidades e a posterior flexibilização das atividades, sem deixarmos de adotar as medidas necessárias de combate ao novo coronavírus”, disse Cury.

De acordo com os dados, Botucatu está com 53% de ocupação dos leitos, enquanto Avaré tem 20%. “Diante disso, a partir do dia 1º de agosto, quando haverá um novo anúncio das atualizações do Plano São Paulo, temos a expectativa de boas notícias a respeito do nosso pleito. Claro que, para isso acontecer, devemos continuar mantendo o distanciamento social e com os cuidados necessários contra a doença, afinal, a conscientização de todos é fundamental, só assim os números serão favoráveis para que as autoridades de saúde analisem e autorizem essa decisão”, comentou.

Para o deputado, caso isso aconteça, será mais um grande passo para a implantação do DRS 18 – Departamento Regional de Saúde. “Avançamos no encontro dessa quinta-feira, aprofundando as questões técnicas e debatendo pontos específicos. Já há um entendimento e compromisso do Governo em relação a essa estrutura, e vamos continuar lutando para que tudo seja concretizado, com a certeza de ser o melhor para a população, garantindo agilidade e ainda mais qualidade no atendimento aos pacientes”, acrescentou.

REUNIÃO COM PREFEITOS – Nesta sexta-feira, às 16 horas, será realizada uma reunião virtual, a com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

“Essa reunião foi agendada a pedido do governador. Prefeitos de Botucatu e cidades da região também irão participar, para que a gente faça um amplo debate sobre esses temas”, completou Fernando Cury.

Confira os assuntos da reunião desta sexta-feira:

– Subdivisão da regional de saúde de Bauru, consolidando a região de Botucatu de forma independente na flexibilização do Plano São Paulo

– Discussão da implantação do futuro DRS 18-Departamento Regional de Saúde de Botucatu