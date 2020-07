O material promocional fornecido pela empresa 1xBet está disponível em mais de 60 línguas

Num período de tempo relativamente curto, o programa de parceria conseguiu provar a sua eficácia. Mais de 30.000 utilizadores que decidiram aderir ao programa ficaram convencidos das suas vantagens na prática. Na secção https://1xBetaffiliates.net/pt/ pode sempre encontrar informação detalhada sobre ela.

Tudo o que precisa de fazer para aderir ao programa é preencher um formulário de inscrição especial. Depois disso, receberá uma resposta dos representantes da empresa dentro de 48 horas. Se for positivo, tornar-se-á sócio desta empresa de apostas e obterá muitos benefícios. Por exemplo:

Altas taxas de conversão para os jogadores cujas inscrições foram facilitadas. Agora o agente de apostas oferece é até 40% do seu lucro líquido de cada cliente. A oportunidade de examinar cuidadosamente o seu público com a ajuda de um comerciante. Os serviços de especialistas são completamente gratuitos. Com a sua ajuda, será possível chegar a um entendimento com o público. Remuneração semanal. O seu montante pode variar, porque depende directamente do número de novos utilizadores envolvidos e do grau da sua actividade. Os fundos podem ser pagos através de um dos 160 métodos de transacções financeiras disponíveis.

Tudo isto, em conjunto, torna o programa de parceria tão popular. Os juros são pagos tanto nas apostas desportivas como no jogo, que são muito populares entre os utilizadores.

Não terá de se preocupar com o que publicar. É exactamente isso que o agente de apostas lhe envia. Tudo o que tem de fazer é escolher um sítio (pode escolher vários sítios) onde irá transmitir informações para o público.

Outras características do programa de parceiros da empresa 1xBet

O material promocional fornecido pela empresa 1xBet está disponível em mais de 60 línguas. Isto torna mais fácil chegar ao público certo. Em geral, pode seguir informações úteis para si próprio no site na seção “Estatísticas” ou através do seu gabinete pessoal. Este último, em particular, fornece informações sobre o seu sucesso financeiro. São muito importantes no contexto da construção de uma cooperação a longo prazo com o gabinete.

Assim, já hoje vale a pena preencher o questionário para iniciar a cooperação com os líderes de mercado, que oferecem aos seus clientes as condições mais favoráveis. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o seu assistente pessoal para mais conselhos. Ele irá ajudar a resolver rapidamente todos os problemas existentes.