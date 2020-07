Concurso premia pesquisas acadêmicas que versam sobre Defesa Nacional

As três melhores dissertações de mestrado receberão R$7 mil, R$5 mil e R$3 mil, respectivamente

Da Agência Educa Mais Brasil

Dissertações e teses sobre Defesa Nacional podem ser premiadas em dinheiro pelo Prêmio Tiradentes, que tem como objetivo identificar e valorizar as produções de pesquisas e estudos acadêmicos com finalidade de contribuir para a formulação de políticas públicas.

As três melhores dissertações de mestrado receberão R$7 mil, R$5 mil e R$3 mil, respectivamente. Já os vencedores das teses de doutorado receberão R$9 mil, R$7 mil e R$5 mil. Todos terão ainda R$3 mil para a participação em evento acadêmico-científico nacional.

Podem concorrer trabalhos de pós-graduações defendidos entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019 e registrados na Plataforma Sucupira.

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 7 de agosto de 2020. O edital pode ser conferido clicando aqui.

Para participar, as teses de doutorado e dissertações de mestrado devem ter como tema principal a Defesa Nacional. Serão levados em consideração estudos que tenham relação com os objetivos da Política Nacional de Defesa, com as ações da Estratégia Nacional de Defesa ou, ainda, com o Livro Branco de Defesa Nacional, que trata dos projetos estratégicos das Forças Armadas.

*Com informações da Capes