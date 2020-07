Artesp autoriza obras de duplicação da SP 255 em São Manuel

Desapropriações desses trechos somam aproximadamente 55 mil m2

Da Redação

O Diário Oficial desta sexta-feira (17) publicou dois decretos que declaram de utilidade pública áreas necessárias para desapropriação, pela Concessionária ViaPaulista, na SP-255, nas rodovias Comandante João Ribeiro de Barros, em Boa Esperança do Sul e Deputado João Lázaro de Almeida Prado, em São Manoel. A concessionária está sob regulação da ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo.

Com a publicação do documento, assinado pelo Governador João Doria, a concessionária ViaPaulista pode iniciar a liberação das áreas no km 113+850m, em Boa Esperança do Sul, e no km 198+750m, em São Manoel.

As desapropriações desses trechos somam aproximadamente 55 mil metros quadrados, que terão como destino duplicação de pistas, instalação de dispositivos de acesso, recapeamento de trechos existentes e implantação de uma passarela. Os projetos das intervenções, bem como os valores de investimento, estão em fase de aprovação.