Asilo de Itatinga tem surto de Covid: uma mulher morreu e dois moradores testaram positivo para a doença

O Asilo Lar Vicentino Padre Pio, de Itatinga, está passando por um surto de Covid-19. Nesta semana, uma senhora, de 52 anos, moradora do local, morreu em função da doença. Assim que a morte por Covid-19 foi confirmada, a Prefeitura de Itatinga testou os mais de 40 moradores do Lar, além de funcionários.

Segundo o Diretor de Saúde de Itatinga, Carlos Ivan Manduca, todos os testes iniciais deram negativo, mas três idosos apresentaram sintomas, foram levados ao Hospital e após exames, dois testaram positivo para Covid-19 e o resultado do terceiro deverá sair nas próximas horas.

O Diretor de Saúde explicou que 14 homens, moradores do Lar de Idosos, foram levados pelo Poder Público para uma igreja, onde ficarão por um período. Um grupo de nove mulheres foram levadas ao Centro de Convivência, onde também ficarão sob cuidados e atenção médica.

Já no prédio do Asilo Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga ficarão apenas os idosos acamados e, em isolamento, os dois que testaram positivo para Covid-19.

Nesta sexta-feira, 17, o Prefeito João Bosco editou um Decreto Municipal sobre adoção de providências sanitárias.

Veja o Decreto Municipal de Itatinga:

Neste Decreto fica determinada a imediata aplicação dos protocolos de saúde e sanitários, nas dependências, funcionários e moradores do Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga.

Fica permitida a utilização do Centro de Convivência do Idoso, para abrir os moradores assintomáticos, ficam proibidas as visitas no Asilo enquanto durar a pandemia e outras ações no combate da doença.

Até o momento, Itatinga tem duas mortes por Covid-19.

Surto em Botucatu

Em Botucatu, no mês de junho, um surto de Covid-19, ocorrido em duas casas de longa permanência em Botucatu – Lar Nossa Senhora de Fátima e Lar São Rafael, vitimou fatalmente seis moradores.

Em função do surto da doença, O Ministério Público determinou que a Polícia Civil investigasse as responsabilidades do administrador, que é o proprietário das duas casas de repouso.