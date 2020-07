Botucatu: idoso procura pela esposa que está desaparecida; ajude

Do Leia Notícias

O aposentado Jorge de Proença está procurando pela sua esposa, Sônia Lindes, de 51 anos, que desapareceu na madrugada do dia 11 (sábado), no Jardim Bons Ares, em Botucatu.

De acordo com ele, a mulher saiu durante a chuva, de madrugada, dizendo que iria visitar o pai em Rubião Júnior.

O marido disse que não brigou com a esposa e que ela saiu apenas com a roupa do corpo, uma camiseta clara, bermuda e um tênis amarelo. O cabelo dela está loiro, escuro.

O homem relatou que a esposa toma medicamentos, principalmente calmantes, mas não levou nenhum dos seus remédios, nem os documentos.

Ele foi até a casa do pai dela, em Rubião Júnior, mas foi informado que ela não chegou ao paradeiro naquela madrugada e ninguém sabe onde ela está.