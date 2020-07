Botucatu tem mais 28 casos de covid-19 e total chega a 973; recuperados passam dos 700

O total de recuperados representa 72,45% dos casos confirmados de coronavírus na Cidade

Por Flávio Fogueral

A atualização do boletim epidemiológico da covid-19 em Botucatu mostra mais 28 casos confirmados da doença, fazendo com que o total de pessoas infectadas chegue a 973 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 17 de julho, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

O aumento veio de 18 testes realizados na comunidade e que apontaram positivos para o vírus SARS-Cov2, totalizando 787 desde o início das análises, em abril. No entanto, 135 pessoas com sintomas de síndrome gripal foram negativas para a doença, chegando a 5845.

São dez botucatuenses confirmados com o coronavírus internados em unidades hospitalares, sendo que a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva é de 73% no Hospital das Clínicas, onde 22 das 30 vagas estão em uso. Já a rede privada de saúde tem taxa de 20% de ocupação. Além disso, 239 moradores estão em quarentena com suspeitas ou confirmados para a doença.

Em contrapartida, o número de pessoas recuperadas também teve aumento, com 705 botucatuenses que receberam tratamento contra a doença. O total representa 72,45% dos casos confirmados de coronavírus na Cidade.

Ocorreram, ainda, dezenove óbitos decorrentes da covid-19.