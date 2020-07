Cidade tem 945 casos confirmados de Covid-19

Da Redação

O Hospital das Clínicas (HCFMB) registrou mais duas altas de moradores de Botucatu recuperados da Covid-19.

Trata-se de uma mulher de 65 anos e um homem de 29 anos, ambos moradores de Botucatu. Não foram informados dias de internação e nem se os mesmos precisaram de terapia intensiva.

Cidade tem 945 casos confirmados de Covid-19, com dezenove mortes. Com as novas altas são 694 recuperados do coronavírus.