Outras atividades legislativas continuam normalmente

Da Redação

Câmara Municipal de Botucatu está em recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. Seguindo o Regimento Interno, durante o período as sessões ordinárias ficam suspensas. Já as outras atividades legislativas continuam normalmente, respeitando, excepcionalmente, as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, como determinado pelo último Ato da Mesa nº 13/2020.

A próxima sessão ordinária deve ser realizada em 3 de agosto.