Centro de Apoio Psicossocial Infantil de Botucatu recebe R$ 50 mil por meio de verba para custeio

O Centro de Apoio Psicossocial Infantil é uma demanda antiga na área da saúde botucatuense

Da Redação

O botucatuense Giovanni Mockus, em parceria com a Deputada Estadual pela REDE Sustentabilidade, Marina Helou, conseguiu uma verba estadual no valor de R$ 50 mil para custeio do Centro de Apoio Psicossocial Infantil de Botucatu – CAPSi. O recurso já se encontra nos cofres do municípios.

Com o recurso, poderão ser comprados equipamentos, móveis e demais itens que estavam travando a inauguração do CAPSi. A previsão é que o espaço comece a funcionar, atendendo a população, já em agosto deste ano.

Mockus, que trabalha na Câmara dos Deputados, em Brasília, esteve em Botucatu na semana passada e se encontrou com a Eloísa Pelizzon Dib, psicóloga do CAPS 1, e com o Márcio Pinheiro Machado, que é articulador de saúde mental do município. Na conversa, foi tratada sobre a importância de uma unidade de apoio psicossocial exclusiva para o atendimento de crianças, bem como outras necessidades de Botucatu na área da saúde mental.

“A REDE, através do mandato da deputada Marina Helou, a quem agradeço muito pela emenda e pelo trabalho que está desenvolvendo na ALESP, está conectada com as reais necessidades da nossa comunidade e com políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento social dos botucatuenses. Agora que o CAPSi será inaugurado, precisamos trabalhar na Câmara Municipal para que seus custos de funcionamento sejam previstos no orçamento municipal”, disse Mockus.

