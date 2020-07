Covid-19: Botucatu lidera ranking de multas pelo não uso de máscaras

Das 20 multas aplicadas, foram nove em Botucatu

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde apresentou nesta quinta-feira (16) o balanço da primeira quinzena de fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária em parceria com os municípios. Entre os dias 1º e 15 de julho, já houve 7.013 inspeções e 20 autuações.

Das 20 multas aplicadas, foram nove em Botucatu, cinco em Campinas, quatro na capital e duas em Mogi das Cruzes. O total contabiliza 16 estabelecimentos e quatro transeuntes que infringiram as normas.

“Nós estamos priorizando, nestas inspeções, a educação e a informação à população. Diariamente nós reiteramos a importância do uso da máscara em todas as situações, bem como o distanciamento social e o cuidado que cada um deve ter para prevenção do novo coronavírus”, explicou a diretora do Centro de Vigilância Sanitária, Maria Cristina Megid.

A fiscalização ocorre com apoio dos 28 Grupos de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo, em conjunto com as equipes das Prefeituras. “Ao longo destes quinze dias temos avançado na fiscalização e apoio dos municípios no que tange à utilização de máscaras. Fundamental também dizer que estamos atualizando de forma contundente nesta fiscalização”, disse o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Os agentes sanitários têm por objetivo assegurar o cumprimento do Decreto Estadual 64.959, de 4 de maio de 2020, que prevê o uso obrigatório de máscaras em todo o Estado, e da Resolução SS 96, de 20 de junho de 2020, que dispõe da fiscalização do uso correto de máscaras nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, bem como pela população em geral, e dá providências decorrentes.