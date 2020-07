Guarda Civil de São Manuel realizou mais de 15 mil ações no semestre

Da Redação

Neste primeiro semestre de 2020 a GCM de São Manuel apresenta resultados expressivos em suas ações operacionais, quase que dobrando as ações da Guarda comparado ao mesmo período do ano anterior. O patrulhamento realizado no comércio, prédios públicos e locais estratégicos inibiram ações criminosas, tais como, furtos, danos e vandalismo.

Durante este período principalmente em decorrência da pandemia da COVID – 19 a GCM integra ativamente a linha de frente nas ações de apoio contra a disseminação deste vírus, prestando importante apoio aos órgãos de saúde , fiscalização entre outros.