Sabesp faz manutenção em sistema na Região Leste de Botucatu

Trabalhos podem ter causado intermitência no abastecimento

Redação

A Sabesp informa que realizou, na manhã desta sexta feira (17/7), serviços de manutenção emergencial no sistema de bombeamento do Reservatório da Vila Mariana, em Botucatu.

Os trabalhos podem ter causado intermitência no abastecimento, principalmente nas partes altas dos bairros atendidos por esse sistema: Bairro Alto, Boa Vista, COHAB II (A.L.MELLO), Jardim Brasil, Jardim Ciranda, Jardim Peabiru, Parque Residencial Nazare, Parque Residencial Serra Negra, Residencial Arlindo Durante, Vila Dona Nicota, Vila Éden, Jardim Bandeirantes, Vila Maria e Vila Mariana.

Os serviços já foram concluídos e o fornecimento de água deve ser normalizado gradualmente até o inicio da tarde de hoje.

Imóveis com caixas d’gua com reservação para ao menos 24 horas, como prevê as normas da ABNT, não devem sentir a intermitência.

A Sabesp solicita aos moradores o uso consciente da água e segue à disposição pelos canais de atendimento aos clientes: telefone 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.