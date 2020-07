Auxílio emergencial: 77% dos solicitantes receberam as parcelas do benefício

Dos 1300 entrevistados pela Boa Vista para estudo inédito sobre o auxílio emergencial do governo federal, 56% afirmaram ter direito ao benefício financeiro, e 75% destes formalizaram o pedido para receber as três parcelas de R$ 600. Dentre eles, 77% receberam as primeiras parcelas. 31% afirmaram que mais de uma pessoa da casa têm direito ao auxílio.

Entre quem ainda não recebeu as parcelas do auxílio emergencial (23%), a maioria (76%) tem esperança de recebê-lo. Quando questionados sobre o motivo de ainda não terem recebido os valores, 33% disseram que estão com a análise do pedido pendente, 18% devido ao cadastro desatualizado e 14% por conta de problemas com o aplicativo/internet, como ilustra o gráfico abaixo.

Aproximadamente nove em cada dez entrevistados (92%) que recebem o auxílio são a favor e já contam com a extensão do auxílio, que a princípio seria pago três vezes, mas foi prorrogado, recentemente, por mais dois meses pelo governo federal.

Sobre a percepção financeira atual em meio à crise causada pela pandemia da Covid-19, 60% dos entrevistados se consideram muito ou mais ou menos endividados, e 40% pouco endividados. 90% acreditam que a vida financeira está pior que no ano passado. 68% consideram que a situação financeira voltará ao normal em até um ano, ao passo que o restante (32%) acreditam que a melhora levará mais de um ano.

Crise versus realização de sonhos

Quase a metade dos beneficiados (49%) ainda acredita ser possível realizar os sonhos de vida após a pandemia do novo coronavírus. Perguntados sobre quais são seus sonhos, a maioria (33%) apontou a compra da casa própria/quitação do financiamento do imóvel, seguida da saída da inadimplência (12%) e a recolocação profissional (9%).

O que é o auxílio emergencial

O auxílio emergencial é um benefício financeiro do governo federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia da Covid-19.

Metodologia

A pesquisa sobre o Auxílio Emergencial foi realizada pela Boa Vista, no último mês de junho, com cerca de 1300 pessoas, representantes das diferentes regiões do País e classes sociais. Para a leitura dos resultados considerar cerca de 3 p.p. (pontos percentuais) de margem de erro e 95% de grau de confiança.