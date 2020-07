Drama “Obra” ganha exibição gratuita online do Pontos MIS neste sábado (18)

O filme será exibido às 16 horas mediante inscrição prévia a partir das 16 horas

O Pontos MIS, programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som (MIS), apresenta neste sábado, 18, o drama experimental “Obra”. Dirigido por Gregório Graziosi, o filme será exibido às 16 horas mediante inscrição prévia pelo link https://is.gd/zzKGUp a partir de quinta-feira, 16.

Já às 18 horas acontece um bate-papo ao vivo no canal do MIS no YouTube que conta com a participação de Graziosi e do cineasta e professor André Fratti. A mediação é de Vanise Carneiro (atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco).

Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, o Pontos MIS disponibiliza programação gratuita toda semana, incluindo curso de fotografia, podcasts e oficinas, entre outras opções. Confira a grade completa no site www.mis-sp.org.br/pontos_mis.

Sinopse

O arquiteto João Carlos, às vésperas do nascimento de seu primeiro filho, encontra uma ossada na obra que está prestes a iniciar.

A descoberta desestabiliza sua vida, fazendo com que ele questione sua profissão, a cidade em que vive e até mesmo o relacionamento com sua esposa.