Ensino remoto: como tirar máximo proveito das aulas virtuais

A pandemia do novo coronavírus impactou o sistema educacional, alterando a rotina dos estudantes nos mais diversos níveis de aprendizado. Com as aulas presenciais paralisadas desde março, escolas, universidades e demais instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo estão investindo no ensino remoto e se adaptando à nova realidade para oferecer suporte digital aos alunos. No entanto, nem todos estão acostumados com a alternativa, que é diferente do ensino a distância (EAD).

Marcelo Soldão, supervisor educacional, explica a diferença dos formatos digitais: “Para o senso comum, os modelos são iguais, mas é preciso esclarecer essa confusão. Educação a distância é um projeto estruturado, formatado e planejado para que ocorra de forma on-line, com professores e estudantes preparados e cientes do que encontrarão”. Já o ensino remoto é o que está ocorrendo atualmente, ou seja, uma situação emergencial na qual as aulas por vídeo se tornaram a única saída.

E justamente por não ter um modelo consolidado e comum entre as instituições, somado ao baixo alcance da internet de banda larga, entre outros problemas, a educação remota se torna mais dificultosa para os alunos desabituados com as aulas virtuais. Mesmo assim, é possível se organizar e tirar o máximo proveito da situação, como indica Cesar Oliveira Júnior, professor da área de desenvolvimento social.

“O ensino remoto pode dar aos estudantes a oportunidade de ter um controle maior sobre o tempo de estudo”, diz o especialista, mas, para isso, Cesar também pontua que é preciso ter um senso de autonomia e de responsabilidade pela construção do conhecimento, mantendo a motivação e o foco, apesar dos percalços que existem. “Nesse ponto, o apoio dos familiares é importante, principalmente no caso dos mais jovens.”

Para amplificar os resultados desse modelo, Marcelo e Cesar selecionaram outras dicas que podem fazer a diferença na hora do aprendizado a distância, seja ele emergencial seja programático. Confira:

– Crie rotinas em ambientes com mínimas distrações e organize o espaço de estudos, verificando todas as ferramentas necessárias antecipadamente (computador, tablet, celular, conexão e áudio);

– Explique aos demais moradores da casa que você estudará em determinados horários e peça colaboração para evitar distrações;

– Anote todas as dúvidas que surgirem e repasse aos professores. Não tenha vergonha e utilize a plataforma como se fosse uma aula presencial;

– Mantenha um período exclusivo para as tarefas, preferencialmente em contraturno (se as aulas forem de manhã, faça os exercícios à tarde);

– Evite procrastinar, ou seja, acessar sites, redes sociais e comunicadores instantâneos durante os estudos. Utilize esses recursos somente quando for necessário;

– Os pais devem ficar atentos ao desenvolvimento estudantil dos filhos. Se perceberem algum problema, tentem ajudar e busquem uma solução efetiva e facilitadora, inclusive, junto às escolas.