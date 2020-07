Anhembi inaugura novo Posto de Saúde

São mais de 25 salas incluindo Sala de Raio-X

Da Redação

Anhembi inaugurou no último dia 11 de julho, um novo Posto de Saúde para a população. São mais de 25 salas incluindo Sala de Raio-X, que ao longo da semana já realizou seus primeiros exames, além de sala de emergência, triagem, inalação, três consultórios médicos, salas de esterilização, sutura, aplicação, farmácia, banheiros especiais, vestiários, dormitórios médicos, almoxarifado, garagem para seis veículos, entre várias outras que vão melhorar significativamente os atendimentos.

A solenidade contou com a presença do prefeito Miguel Machado e outras autoridades incluindo a dos familiares da homenageada, Esther Tomani Bernardino, que foi enfermeira da unidade por mais de 30 anos. Para respeitar as recomendações sanitárias devido a pandemia do Coronavírus, o evento teve transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O prefeito Miguel Machado afirma que a entrega é um sonho que se realiza “É isso que nos move a estar na vida pública, proporcionar melhorias, coisas boas que vão permanecer e servir a toda população. Um dia nós vamos passar e a benfeitorias vão ficar, vamos deixar nosso legado, a nossa contribuição para uma Anhembi melhor”, disse.

A entrega contou ainda com a benção do padre Valter Jeremias, pároco da Igreja Matriz e do pastor Gilberto Santos. A diretora do departamento de Saúde, Renata Albuquerque, que recentemente sofreu ameaças por conta da inauguração do prédio, também foi ovacionada pelos presentes.

Mais de 1,3 milhão em equipamentos

O novo prédio, além de toda estrutura e mobiliário novo, conta com equipamentos modernos adquiridos através de uma série de emendas parlamentares que somam no total mais de R$1,3 milhão de reais. O prédio antigo deve receber uma série de melhorias e passar a atender a fisioterapia e outras especialidades. Esta será a terceira unidade de saúde inaugurada nesta gestão. Antes dela, o PSF Morada do Sol e a UBS de Piramboia foram entregues.

O novo aparelho de Raio-X vai facilitar os diagnósticos dando mais agilidade e precisão através das radiografias, além de economizar com viagens e otimizar os laudos médicos.