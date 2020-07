Botucatu deve ultrapassar os mil casos de covid-19 esta semana, estima secretário da Saúde

O índice de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas está em 76%

Por Flávio Fogueral

Durante o boletim epidemiológico emitido neste domingo, 19 de julho, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, traçou um panorama do avanço da covid-19 em Botucatu. Segundo ele, a Cidade passará de mil casos da doença ainda nesta semana.

“Entramos em uma semana na qual Botucatu ultrapassará a marca de mil casos de covid-19. É uma fase em que se observa aumento significativo de casos de coronavírus e de internações em todo o interior do Estado de São Paulo. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital das Clínicas atinge hoje seu nível mais elevado, que é de 76%, desde a abertura de trinta vagas dedicadas ao atendimento da enfermidade, que é motivo de preocupação. Essa pressão por leitos de UTI é observada em municípios da região como Bauru, com 88% e Jaú, que superou os 100%”, disse.

O índice de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas- unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde- está em 76% das 30 vagas disponíveis. Já o Hospital Unimed tem uso de 10% de sua capacidade de dez leitos de UTI exclusivos para a covid-19.

No domingo eram 987 casos confirmados desde o início da pandemia, com vinte óbitos. A taxa de letalidade da doença, segundo o governo do Estado é de 2,1%. Há onze botucatuenses internados com a enfermidade em hospitais, enquanto que 251 pessoas encontram-se em isolamento doméstico para tratamento dos sintomas de síndrome gripal. Em contrapartida, 705 botucatuenses recuperaram-se do coronavírus, correspondendo a 71,4% do total registrado.

Segundo o secretário, o momento requer maior precaução por parte da população para se evitar a disseminação e, com “Portanto, o momento requer que as pessoas redobrem os cuidados de prevenção: é preciso reduzir as saídas de casa sem necessidade, reforçar o uso de máscaras o tempo todo ao sair, evitar aglomerações, manter distanciamento, não relaxar com os cuidados de higiene das mãos e, principalmente, todas as pessoas que apresentar sintomas de síndrome gripal, entrar em contato com a Central Coronavírus (3811-1519) e se afastar de suas atividades imediatamente. Além disso, respeitar o período de isolamento domiciliar, assim como seus familiares. A testagem é a nossa principal ferramenta no combate à pandemia neste momento”, salientou Spadaro.

Serviço

Central Coronavírus: (14) 3811-1519.