ETEC de Avaré oferece 70 vagas para curso técnico em Administração e Informática

A ETEC “Professor Fausto Mazzola” está com as inscrições abertas para o Vestibulinho 2º Semestre/2020. São oferecidas 70 vagas, 35 para Técnico em Administração e 35 vagas para Técnico em Informática para Internet.

Todos os cursos são gratuitos. A previsão é que as aulas tenham início na modalidade on-line. O candidato precisa estar no 2º ano do Ensino Médio ou já ter concluído o mesmo em qualquer época.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas até 15 horas de 21 de julho pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 19.

Por conta da pandemia do Covid-19 não serão aplicadas provas presenciais. O critério adotado é o da análise do histórico escolar.

A classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de português e matemática da 1ª série do Ensino Médio.

Empregabilidade

Um dos indicadores de qualidade do Centro Paula Souza é o alto índice de empregabilidade dos alunos: 70% dos técnicos formados pelas ETECs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso.

O sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% aos estudantes afrodescendentes e de 10% aos oriundos da rede pública. O candidato, caso esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Serviço

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3732-5855. A ETEC “Professor Fausto Mazzola” fica na Rua Álvaro Lemos Torres, nº 561, na Brabância.