Itatinga confirma a 3ª morte de munícipe por Covid; homem de 43 anos estava na UTI do HC de Botucatu

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Itatinga confirmou na noite deste domingo, 19, mais uma morte de munícipe por Covid-19, é o 3º óbito de morador da cidade pelo novo coronavírus.

De acordo com o Diretor de Saúde de Itatinga, Carlos Ivan Manduca, a morte de um homem de 43 anos, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu foi confirmada no final da tarde deste domingo.

O Secretário destacou que este óbito não tem ligação com o surto de Covid-19 no Asilo “Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga”.

Surto no Asilo de Itatinga

No início da última semana, uma moradora do asilo, de 52 anos, morreu em função da doença e outros dois moradores do Lar também testaram positivo, assim como três cuidadores.