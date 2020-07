Revitalização da Major Matheus: obras avançam para o segundo quarteirão

Investimento do Poder Público na revitalização será de R$ 593.500

Da Redação

As obras de revitalização da Rua Major Matheus tiveram mais um avanço significativo esta semana. Iniciados em 26 de junho, os trabalhos contemplaram o pleno calçamento no trecho que circunda a Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza.

Agora, as operações centram-se no quarteirão próximo à agência da Caixa Econômica Federal. Investimento do Poder Público na revitalização será de R$ 593.500, sendo que a empresa botucatuense Mulotto tem sido a responsável pelas obras.

Assim como ocorreu com a revitalização da Amando de Barros, onde pontos como acessibilidade serão priorizados, o projeto desenvolvido pela própria Prefeitura contemplará construção de novo calçamento, com piso intertravado e tátil, bem como paisagismo. Pela maquete apresentada, não há estreitamento da pista, nem a supressão de estacionamento. Ocorrerá recape asfáltico.

As melhorias serão feitas em trecho estimado de 1 quilômetro, que se estende da R. Vinte e Três de Setembro (quarteirão da Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza), chegando até as proximidades da Avenida Floriano Peixoto. A vencedora da licitação foi a empresa Mulotto, sendo que não foram informados valores, tampouco prazo para estimado de obra.

Considerada o coração da Vila dos Lavradores, o Bairro, a Rua Major Matheus foi construída ainda no final do século XIX. Possui mais de 200 empreendimentos em 2 quilômetros de extensão. “Assim como fizemos na Rua Amando de Barros, Daremos uma nova cara a outro importante corredor comercial da Cidade, a Rua Major Matheus, tornando-o também mais atrativo para a população”, frisou o prefeito Mário Pardini.